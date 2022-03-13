نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة الفنان جورج وسوف في حادث سير يُشعل السوشيال ميديا .. ما الحقيقة؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت أقاويل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنان جورج وسوف بعد تعرضه لحادث سير، وتم نقله إلى المستشفى، مما أثار ت تلك الأقاويل حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.



وعلى الفور، كشف مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض جورج وسوف إلى حادث سير أليم، نافيا تماما كل تلك الأقاويل المتداولة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

حيلة لا تخطر على بال.. شاهد: تركيب أجهزة في مضخات محطات الوقود تضيف 25 ريالًا في كل تعبئة

زوجة سقطت على زوجها في الدرج وتوفيا حالاً

وفاة الفنان جورج وسوف في حادث سير يُشعل السوشيال ميديا .. ما الحقيقة؟

المتسولون في السعودية .. شاهد الحيل الغريبة التي يخدعون بها قائدي السيارات عند إشارات المرور ؟ (فيديو)

صاروخ أوكراني يسقط على جنود روس قرب كييف .. شاهد ردة فعلهم

فتاة من أصول إيرانية تستدرج رجلا عبر تطبيق للمواعدة داخل فندق بأمريكا .. وعند دخول الغرفة كانت المفاجأة !

قصة معلمة سعودية مع طلابها تهز المملكة .. وما فعلته قبل وفاتها أذهل الجميع

رهف القحطاني تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها الزوجية السابقة وترد على منتقدي طلاقها : "كلهم اندموا أنهم فرطوا فيني" (فيديو)

انقلاب سيارة "جيب لاند كروزر " وانفصال الهيكل عن القاعدة في حادث مروع في السعودية..شاهد

ما لم يخبرك به أحد.. قم بخلط الكمون مع الليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنه طوال حياتك!

المرور السعودي يعلن غرامة مالية بـ 900 ريال عقوبة على هذه المخالفة

كلمات تجعل الزوج ( يُهرّول ) للزواج من ثانية !؟

تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد في السعودية وهذا ما ورد فيه قبل قليل

تهديد روسي جديد يرفع خطر المواجهة مع الناتو .. ما عليك معرفته حتى صباح اليوم بكييف

مشاهد صادمة من سوق الخضار بجدة .. فرار للوافدين أمام مرأى المراقبين والسبب صادم!

عاجل : الديوان الملكي يعلن حالة وفاة جديدة في الأسرة السعودية الحاكمة (بيان)

مشروب النسكافيه.. بعد معرفة مخاطره لن تشربوه بعد الآن

خبير طقس سعودي يحذر مما سيحدث اليوم الأحد في المملكة خصوصا بالمنطقتين الشرقية والغربية

علامة في اليدين والقدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول السيء في الدم وهذا ما يجب عليك فعله

النقل السعودية تعلن رفع رسوم سيارات الأجرة «التاكسي» وتحدد الحد الأدنى لأي مشوار



جدير بالذكر، أن الفنان جورج وسوف، كان قد رد على الشائعات التي يتم تداولها بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاته.



وقال جورج وسوف، خلال لقائه ببرنامج «et بالعربي»: «الحمدلله صحتي بألف خير، لا أسمع ولا أهتم بالشائعات، فالنجاح والشهرة لهم ضريبة والشائعات منها، أنا متواجد بأربيل ولدي حفل، والحمدلله أنا بخير».



وأضاف جورج وسوف: «لم أحزن أبدا من شائعة وفاتي، تعودت عليها، المهم من أطلقها لا يتعب أو يزهق من الشائعات».



وكانت آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية «ياه ع الزمن» التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بـ لوك مختلف.