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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، انتشار مقطع فيديو يظهر أحد عمال النظافة وهو يتسول مبتكرًا طريقة تخدع الناس بطريقة، إذ إن التسول محظور في المملكة، بكافة أشكاله وصوره.

وتناقل متابعو منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الإخبار، مقطع الفيديو الذي قام بتصويره مواطن سعودي، يوضح فيه كيف أن عامل نظافة وهو يقوم برمي القمامة عند إشارة السيارات عندما تكون خضراء، ثم يرجع ويجمعها مرة أخرى بعدما تتوقف السيارات للإشارة الحمراء، محاولًا إظهار التعب بمسح العرق عن جبينه عندما يكون قريبًا من السيارات، لينجح في استعطاف قائدي السيارات، حسبما أفاد موثق الفيديو.

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المتسولون في السعودية .. شاهد الحيل الغريبة التي يخدعون بها قائدي السيارات عند إشارات المرور ؟ (فيديو)

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هذا وقد أعرب العديد من ناشطي منصات التواصل عن استيائهم من هذه الظاهرة غير الأخلاقية وتزايدها، لا سيما عند إشارات المرور، مشيرين إلى أن هذا الأمر منتشر في معظم المناطق.

وذكر أحدهم في تعليقه أن بعض عمال النظافة قد يدفع لمسؤوله في الشركة من بني جلدته الذي يقوم بتوزيع العمال، حتى يضعه عند إشارة أو في سوق، لسهولة التسول فيهما وسهولة خداع قائدي السيارات، وفقًا لصحيفة “سبق” السعودية.