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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثقت لقطات صوّرتها طائرة مسيرة لحظات استهداف رتل عسكري روسي بصواريخ مضادة للدروع.

ورصد الفيديو رتلا عسكريا روسيا يسير فوق أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى كييف. وفجأة انطلق صاروخ مضاد للدروع من جانب من الطريق، فأصاب دبابة إصابة مباشرة.

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صاروخ أوكراني يسقط على جنود روس قرب كييف .. شاهد ردة فعلهم

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وأظهر الفيديو الجنود الروس وهم يفرون إلى جانبي الطريق وكذلك فعل ما بقي داخل الآليات العسكرية في الرتل، حيث سحبوا تلك الآليات تحسبا من هجمات جديدة.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم أدى أيضا إلى تدمير ناقلة جند كانت في الرتل، ولم تظهر لحظة تدمير تلك الآلية لكن صورا وفيديوهات أخرى التقطت في وقت لاحق أظهرت ذلك. ويبدو أن الصواريخ انطلقت من وراء الأشجار وباغتت الجنود الروس.