فتاة من أصول إيرانية تستدرج رجلا عبر تطبيق للمواعدة داخل فندق بأمريكا .. وعند دخول الغرفة كانت المفاجأة !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ألقت الشرطة الأميركية القبض على امرأة أمريكية من أصول إيرانية تدعى نيكا نيكوبين في ولاية لاس فيغاس طعنت صديقاً في فندق كانت واعدته فيه.

وتعاهد الرجل الضحية مع المرأة المتهمة عبر تطبيق للمواعدة، وبعد الاتفاق اجتمع الاثنان في فندق، ثم طلبت من الرجل تعصيب عينيه، وبعدما وافق سددت إليه طعنة بآلة حادة قرب رقبته، بحسب ما أفادت "أسوشييتد برس".

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واستطاع الرجل بعد الطعن دفع المتهمة بعيدا عنه والهروب خارج الغرفة للاتصال بالطوارئ، بحسب ما بين تقرير الشرطة.

واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة مبررة فعلتها بأنها فعلت ذلك انتقاما من القوات الأميركية على مقتل قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة عام 2020 في العراق.

وكشفت المعلومات أن المتهمة البالغة من العمر 21 عاماً، اتهمت بالشروع في القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.