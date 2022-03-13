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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف زوج المعلمة غصون نجمي التي توفيت قبل يومين، تفاصيل الحادث الأليم الذي أودي بحياتها، مشيرًا إلى أنها تعرضت لحادث خلال قيادتها للسيارة بعد أن اعترضها شخص تجاوز الطريق المؤدي من الطرشية إلى صامطة.

وأوضح أن زوجته معلمة لمرحلة رياض الأطفال، وقامت بشراء الهدايا للأطفال وهي تشعر بسعادة غامرة، وأرادت إيصالها للطلاب والطالبات بعد تغليفها لإدخال الفرحة إلى قلوبهم ولكنها لم تتمكن من تحقيق هدفها، مشيرًا إلى أنه قرر الاحتفاء بطلابها وطالباتها تنفيذًا لأمنيتها قبل وفاتها، بحسب العربية. نت.

وأضاف أن لديهما أربعة أطفال وكانت زوجته حاملًا في شهرها الأخير، مبينا أن أصغر أطفالهما طفلة عمرها سنة ونصف.

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قصة معلمة سعودية مع طلابها تهز المملكة .. وما فعلته قبل وفاتها أذهل الجميع

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وعن آخر اللحظات، قال إنه عاد إلى المنزل برفقة أطفاله بعد أن اشترى لهم وجبة الإفطار، فيما جهزت زوجته نفسها للدوام المسائي وخرجت إلى المدرسة فيما دخل هو وأطفاله في نوم عميق، وكانت معتادة على إرسال رسالة عند وصولها للمدرسة، وبسبب شعوره بالتعب ودخوله في نوم عميق لم ينتبه إلا عندما اتصل أحد الأشخاص يسأل عن حادث لسيارة تقودها امرأة، وأبلغوه أن المرأة من ذات القرية التي يعيش بها، وأنها امرأة حامل، فعرف أنها زوجته ووصف اللحظات بالعصيبة والقاسية.

وأكد أنه يعتبر زوجته مثالًا للزوجة المخلصة، وأنها كانت تحرص على أبنائها وتوفر لهم كل أسباب الراحة لدرجة أنها كانت تطهو وجبة الغداء وتخرج للعمل دون أن تتناولها، مشيرًا إلى أنها كانت تعتبر أن التعليم أمانة يجب مراعاتها لإعداد الجيل الجديد بكل أدوات العلم، وكانت تجد الإطراء والثناء من إدارة المدرسة.