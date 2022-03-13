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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن فوائد الكمون عظيمة جداً ولا يعلم الكثير منا عنها شيئا بل إن بعضنا يغفل عنه تماما، فهو من الأعشاب الطبيعية التي تعود على الجسم بالكثير من الفوائد لأنه يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات كثيرة يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على التخلص من العديد من المشاكل الصحية، وعند إضافة الليمون إلى الكمون فإن فوائده تتضاعف بشكل كبير حيث يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات ومضادات الالتهابات والأكسدة التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وعند تناول هذا المشروب بشكل دوري فإننا نساعد الجسم على الوقاية من العديد من الأمراض التي تصيب الجسم ، وفيما يلي سنتعرف على كيفية إعداد المشروب والفوائد التي تعود على الجسم عند تناوله .

مكونات إعداد مشروب الكمون والليمون

– ملعقة كبيرة من الليمون، ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، كوب من الماء الدافئ.

طريقة إعداد مشروب الليمون والكمون

قومي بوضع كوب من الماء على النار حتى الغليان، وبعدها أضيفي له ملعقة من الكمون المطحون وقلبيه مع الماء حتى يصبح مغليًا، ثم ارفعي الخليط من على النار واضيفي له ملعقة من عصير الليمون وملعقة من عسل النحل الطبيعي وقلبي المكونات جيداً، وبهذا يكون المشروب جاهزاً، يمكننا تناول مشروب بهذه الطريقة يوميا.

فوائد تناول مشروب الكمون والليمون

– يعمل مشروب الكمون والليمون على إعطاء طاقة كبيرة للجسم خصوصا قبل بذل طاقة كبيرة، أو قبل ممارسة الجماع .

– يحتوي مشروب الكمون والليمون على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مما يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض المحتملة.

– يعمل مشروب الكمون والليمون أيضاً على تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

– يساعد هذا المشروب على حرق الدهون الزائدة في الجسم كما يعمل على ‏سد الشهية وتقليل الوزن .

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ما لم يخبرك به أحد.. قم بخلط الكمون مع الليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنه طوال حياتك!

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