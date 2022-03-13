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كلمات تجعل الزوج ( يُهرّول ) للزواج من ثانية !؟

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اسعار البنزين

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم السبت 12/3/2022

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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