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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد النسكافيه المشروب المفضل لدى الكثيرات. ولكن هناك العديد من السيدات لا تعرفن مخاطر هذا المشروب على الصحة وبعض الأمراض التي يسببها إليكي بعض هذه المخاطر وتأثيرها على كل من: تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: تهديد روسي جديد يرفع خطر المواجهة مع الناتو .. ما عليك معرفته حتى صباح اليوم بكييف مشاهد صادمة من سوق الخضار بجدة .. فرار للوافدين أمام مرأى المراقبين والسبب صادم! عاجل : الديوان الملكي يعلن حالة وفاة جديدة في الأسرة السعودية الحاكمة (بيان) مشروب النسكافيه.. بعد معرفة مخاطره لن تشربوه بعد الآن خبير طقس سعودي يحذر مما سيحدث اليوم الأحد في المملكة خصوصا بالمنطقتين الشرقية والغربية علامة في اليدين والقدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول السيء في الدم وهذا ما يجب عليك فعله النقل السعودية تعلن رفع رسوم سيارات الأجرة «التاكسي» وتحدد الحد الأدنى لأي مشوار فيديو مضحك لعامل ينقل كوباً من الشاي لزميله عبر الرافعة في مصر طفل سعودي يروي مشاركته في فيلم عالمي يتم تصويره بين "تبوك" و"العلا" .. ويكشف سبب اختياره (فيديو) وفاة عامل مصري بالسعودية خلال مشاجرة دامية والحكومة المصرية تكشف التفاصيل مفحط سعودي يتسبب بحادث مروع وسط طريق بالمملكة ..شاهد الجوازات السعودية تعلن شروط جديد لسفر الوافدين إلى خارج المملكة أغرب حادثة وفاة .. وقعت فوق زوجها فسحقته وتوفي الاثنان معاً مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟ ١-القلب: حيث يرفع نبضات القلب ويسبب الأرق ويحرق الحديد بالجسم ٢-النفسية: إذ يتسبب النسكافيه فى الشعور بالإحباط والاكتئاب بمجرد انخفاض مستوى مادة الكافيين، لأن الجسم قد تعود على الحصول عليها ٠ ٣- النوم: حيث يسبب أرق شديد وعدم قدرة على النوم ، وفى حال عدم تناوله صباحا ستصاب بصداع كبير جدا وعدم قدرة على التركيز ٤- العصبية يؤدى النسكافيه الى زيادة الانفعال والشعور بالدوخة ٥- الضعف فالنسكافيه يسد الشهية مما يزيد الجسم النحيف سوءا وتظهر علامات شحوب الوجه ٦- آلام القدمين حيث يسبب مشاكل مختلفة بالعظام، أبرزها زيادة التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

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