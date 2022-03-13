خبير طقس سعودي يحذر مما سيحدث اليوم الأحد في المملكة خصوصا بالمنطقتين الشرقية والغربية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم السبت 12/3/2022 أول تصريح رسمي من اشنطن بشأن رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن

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