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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رفعت الهيئة العامة للنقل في السعودية أسعار تكلفة استخدام الأجرة العامة «التاكسي» داخل المدن، إذ اشترطت أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار، ووفقا للتسعيرة المستحدثة، سيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 2.1 ريال بدلا من 1.8 ريال بزيادة قدرها 16.675، فيما تم رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 16.36% لتصبح تكلفة «المبلغ الافتتاحي» 6.4 ريال بدلا من 5.5 ريال، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة فسترتفع التكلفة بنسبة 12.5% لتصبح تكلفة الانتظار 0.9 ريال بدلا من 0.8 ريال.

وفيما يختص بسيارات الأجرة العامة سعر 5 ركاب فأعلى، رفعت الهيئة تكلفة «افتتاح» العداد بنسبة 21.67% لتصبح التكلفة الجديدة 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات، أما تكلفة المسافة لكل كيلو متر صعدت بنسبة 20% لتصبح 2.4 ريال بدلا من ريالين، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت بنسبة 22.22% لتصبح 1.1 ريال بدلا من 0.9 ريال.

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النقل السعودية تعلن رفع رسوم سيارات الأجرة «التاكسي» وتحدد الحد الأدنى لأي مشوار

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