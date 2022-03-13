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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عرضت قناة "العربية" تقريرا مصورا عن الطفل السعودي عمرو العطوي الذي يشارك في بطولة فيلم عالمي يجرى تصوير أحداثه بين تبوك والعلا. وقال "العطوي": شافني المخرج وقال هذا البطل.. اختاره البريطاني روبرت وايت للمشاركة في بطولة فيلم محارب الصحراء الذي يتناول قصة انتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار التاريخي. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: طفل سعودي يروي مشاركته في فيلم عالمي يتم تصويره بين "تبوك" و"العلا" .. ويكشف سبب اختياره (فيديو) وفاة عامل مصري بالسعودية خلال مشاجرة دامية والحكومة المصرية تكشف التفاصيل مفحط سعودي يتسبب بحادث مروع وسط طريق بالمملكة ..شاهد الجوازات السعودية تعلن شروط جديد لسفر الوافدين إلى خارج المملكة أغرب حادثة وفاة .. وقعت فوق زوجها فسحقته وتوفي الاثنان معاً مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟ تفاصيل الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي بعد 10 سنوات من الاعتقال بتهمة ازدراء الاسلام جولة في قصر مايكل جاكسون.. معروض للبيع بملبغ لا يُصدّق! قبل ساعات من تطبيقه .. تعرَّف على الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية في السعودية عريس سعودي يفقد حياته ليلة الدخلة .. وعند تشريح الجثة لمعرفة السبب كانت المفاجأة صادمة للجميع وأضاف: "تحمست من كلام الناس وقالوا إن شاء الله تصير بطل وكل الناس يدعون لي وأفتخر بنفسي". ويحكي الفيلم عن معركة "ذي قار".. تلك الملحمة العربية التي أشعلت الوجدان العربي وكانت مصدر إلهام للاعتزاز بالهوية. وتابع "العطوي": "كنت أسمع عن السينما روحت أجي أجربها السينما هذي ودخلتها وكان شعور والله حلو وأحب أكمل المشوار وأسوي أفلام سعودية وإن شاء الله كل العالم يشوفوها".

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