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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد سنوات من مغادرته، قرر مالك القصر الذي عاش فيه نجم البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ لفترة من الزمن في لاس فيغاس، بيعه مقابل 9.5 مليون دولار.

إستأجر مايكل جاكسون القصر الذي تبلغ مساحته 17 ألف قدم مربعة لمدة عام وذلك عام 2006، وكان يدفع 50 ألف دولار شهريًا مقابل ايجاره.

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جولة في قصر مايكل جاكسون.. معروض للبيع بملبغ لا يُصدّق!

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لا يتمتع القصر بحراسة شديدة، ولا يبعد عن المدينة كثيراً، الا انه محاط بجدار يرتفع إلى أكثر من 3 أمتار لمنع المصورين والباباراتزي من التطفل.

أما فيما يتعلق بديكوره، فهو يتميز بفخامته ومساحات غرف الجلوس والنوم اواسعة، إضافة إلى وجود مسبح كبير فيه.

بعد سنوات من مغادرته، قرر مالك القصر الذي عاش فيه نجم البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ لفترة من الزمن في لاس فيغاس، بيعه مقابل 9.5 مليون دولار.

إستأجر مايكل جاكسون القصر الذي تبلغ مساحته 17 ألف قدم مربعة لمدة عام وذلك عام 2006، وكان يدفع 50 ألف دولار شهريًا مقابل ايجاره.

لا يتمتع القصر بحراسة شديدة، ولا يبعد عن المدينة كثيراً، الا انه محاط بجدار يرتفع إلى أكثر من 3 أمتار لمنع المصورين والباباراتزي من التطفل.

أما فيما يتعلق بديكوره، فهو يتميز بفخامته ومساحات غرف الجلوس والنوم اواسعة، إضافة إلى وجود مسبح كبير فيه.