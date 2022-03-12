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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعتباراً من غد الأحد ، يبدأ سريان قرار نظام التكاليف القضائية؛ والذي يلزم الخصوم بسداد مبالغ مالية على المكلف دفعها إلى الإدارة المختصة؛ للحد من الدعاوى الصورية والكيدية والبلاغات الكاذبة.

واستثنى نظام التكاليف القضائية الفئات التالية من الرسوم :

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قبل ساعات من تطبيقه .. تعرَّف على الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية في السعودية

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1- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

3- الدعاوى الجزائية العامة "الدعاوى الجنائية"، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.

4- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

5- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم "المحكمة الإدارية".

6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.