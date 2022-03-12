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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت وسائل إعلامي أجنبية أن القافلة الضخمة من القوات روسية المعروفة بقافلة الموت تحركت شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

64 كيلومترا

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الحرب الدموية تشتعل.. "قافلة الموت" الروسية تتحرك نحو كييف بعد توقف أسبوعين والعالم يحبس أنفاسه

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وبحسب سكاي نيوز، تمتد القافلة الروسية على مسافة 64 كيلومترا شمال العاصمة الأوكرانية، ووصفتها وسائل إعلام غربية بـ"قافلة الموت".

وكانت القافلة متوقفة شمال كييف لمدة أسبوعين نتيجة مشكلات في الوقود والنواحي اللوجستية وتعرضها لهجمات، بدأت في التحرك صوب العاصمة الأوكرانية.

معركة دموية

واتخدت قاذفات الصواريخ في القافلة مواقع هجومية، مما يشير إلى أن هناك معركة طويلة ودموية للسيطرة على العاصمة دخلت مراحلها الأولى، كما رصدت الصور آليات عسكرية أخرى في القافلة توارت داخل مناطق مدنية وغابات لتجنب الهجمات الأوكرانية.

وتهاجم القوات الروسية كييف من جهات الشمال والغرب والشرق، بحسب ما يقول القادة الأوكرانيين. ويسعى الجيش الروسي حاليا للاستيلاء على العاصمة كييف والإطاحة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتنصيب حكومة موالية لموسكو.