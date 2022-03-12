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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خلع مفتي أوكرانيا عمامته وزيه الديني وارتدى ملابس عسكرية في أحدث صورة له نشرها على صفحته في فيسبوك.

وظهر سعيد إسماعيلوف في الصورة وهو يتوسط مجموعة من مقاتلي قوات الدفاع الشعبية الأوكرانية في كييف، حيث قال إنه انضم إليها في 24 فبراير، وهو ذات اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

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مفتي المسلمين في أوكرانيا يخلع عمامته ويحمل السلاح ويشن هجوما عنيفًا على "الوحوش الروس" ..شاهد

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ومنذ انطلاق الغزو، سخر إسماعيلوف أعماله لمساعدة الأوكرانيين في مواجهة الحرب ضد الروس، ومنها على سبيل المثال إطلاق حملة تبرعات لشراء خوذ عسكرية وملابس عسكرية للمقاتلين المحليين.

كذلك نشر إسماعيلوف، المتحدر من عرقية التتار والمولود في مدينة دونيتسك الشرقية، صورا ومقاطع مصورة تظهر حجم الدمار في المساجد الواقعة في إقليم دونيتسك نتيجة القصف الروسي ومدينة ماريوبول.

وقال إسماعيلوف في منشور على صفحته في فيسبوك إن "الوحوش الروسية تقوم الآن بتدمير مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول، فيما يتواجد في قبو المسجد حوالي 80 شخصا مع أطفالهم". ووصف إسماعيلوف المسجد بأنه "واحد من أجمل مساجد أوكرانيا".