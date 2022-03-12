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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيما يبدو تصرفًا انتقاميًا على سوء معاملة قد تكون حصلت معها، فاجأت خادمة كفيلها السعودي بالرياض ، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب حيث قامت بالهرب من منزله .

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عاملة منزلية في الرياض تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة لاتخطر على بال.. شاهد “ماذا فعلت به“ ووثقته كاميرات المراقبة؟ (فيديو)

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وكشف كفيل الخادمة لـ “المرصد” التفاصيل ، حيث أوضح أنه تفاجأ بهروب الخادمة ، وعند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران ، شوهد سائق ليموزين يساعدها على الهرب .

وأشار إلى أنه قد استلمها من المكتب منذ أيام ، وعندما تواصل مع المكتب وأبلغ عن هروبها ، فأخبروه بأن لديهم 3 خادمات قمن بالهرب في نفس اليوم بنفس الطريقة .

كما أوضح أن الخادمة إندونيسية تدعى “سوميتا بت واوان” ، وتبلغ من العمر 35 عاماً ، ودعا من يتعرف عليها أن يقوم بالإبلاغ عنها .