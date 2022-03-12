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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توقّع خبير بالمركز الوطني للأرصاد، تعرُّض أجواء المملكة لموجة باردة قد تكون عنيفة تقترب درجاتها من الصفر المئوي.

وأكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، أن المملكة تعيش الآن فترة انتقالية في حالة الطقس، قد تشهد موجات باردة عميقة أو أخرى جنوبية دافئة.

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استعدوا.. الإرصاد في السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من موجة عنيفة

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ولفت قازنلي، إلى أن أمس شهد دخول كتلة هوائية باردة على مناطق شمال المملكة أسهمت في إثارة الأتربة والغبار وتشكل موجة غبارية انخفضت على أثرها درجات الحرارة إلى أقل من درجة واحدة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتابع، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن الكتلة الهوائية الباردة أسهمت في انخفاض درجات الحرارة، وقد يستمر الانخفاض حتى الإثنين المقبل بين 1 إلى 6 مئوية بكل من: تبوك وحائل والأطراف الشمالية حتى منطقة القصيم.