نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جريمة جديدة لعقوق الوالدين في الكويت.. شاب يعتدي على والده بآلة حادة على رأسه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في ظاهرة تثير الاستغراب، وتصدم الفطر السليمة، تأتي لنا الأنباء بجريمة بشعة جديدة تتعلق باعتداء ابن على أبيه في الكويت، بآلة حادة على رأسه داخل منزل الأسرة بمنطقة الدوحة، مساء اليوم (الجمعة)، بعد أقل من يومين على مقتل أم طعنا ونحرا على يد ابنتيها، في الكويت وفي منطقة الدوحة أيضًا.

وأوضح مصدر أمني، أن الأب المعتدى عليه أصيب بجروح بليغة، وعمل فريق طبي على إسعافه ، بعد ورود بلاغ للنيابة العامة من الجيران ،وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

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ولفت إلى أن الابن العاق المعتدي على والده، فر هارب من المنزل، فور ارتكابه لجريمته البشعة، مستقلًا سيارته الرباعية الدفع، واصطدم بعدة سيارات، في الشارع العام.

وذكر المصدر، أن دوريات النجدة والأمن العام تلاحق الابن الجاني لضبطه والقبض عليه، وسجلت بحقه قضية جنائية، بوصف “الاعتداء بالضرب”، وسيحال إلى جهة الاختصاص فور القبض عليه.





وجدير بالذكر أن منطقة الدوحة بالكويت، شهدت قبل يومين جريمة شنيعة، حيث أقدمت فتاتان على قتل والدتهما طعنا ونحرا وفصل رأسها عن جسدها، في أبشع صور من صور عقوق الوالدين.