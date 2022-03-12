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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسات أن ممارسة الجنس بانتظام يعد أحد العوامل المهمة المعززة لصحة الرجال إلا أنه مع تقدم الرجال في العمر يمكن أن تصبح المشكلات الصحية عائقاً على هذا الصعيد، وفقاً لـ"الشرق الأوسط".

مواجهة المخاوف

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هل التقدم في العمر يمنع الرجل من ممارسة العلاقة الزوجية؟ .. استشاري يوضح ويكشف عن اختبار لمعرفة قدرتك الجنسية

من جهته، قال الدكتور مايكل أوليري، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير شؤون صحة الرجال في مستشفى «بريغهام آند ويمينز فولكنر» التابع لجامعة هارفارد، إنه «يمكن أن يتسبب القلق بخصوص الكيفية التي قد تفرض من خلالها الظروف قيوداً جسدية أو تخلق مخاطر صحية محتملة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، في جعل الجنس تجربة مرهقة».

3 مخاوف شائعة

فيما يلي نظرة عامة على ثلاثة مخاوف شائعة تتعلق بالجنس وكيفية مواجهتها:

أمراض القلب: غالباً ما يشعر الرجال المصابون بأمراض القلب بقلق بالغ إزاء أمر واحد: هل يمكن أن يتسبب الجنس في نوبة قلبية؟

الخبر السار هنا، أن مثل هذا الأمر مستبعد للغاية، ففيما يتعلق بالرجال المصابين بأمراض القلب، تقدر احتمالات الإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة الجنس بواحد من كل 50 ألفاً، تبعاً لبعض التقديرات.

وأوضح "أوليري" أن «الخطر هنا ضئيل للغاية، لأن المجهود البدني الفعلي خلال ممارسة الجنس صغير جداً ويستمر لفترة وجيزة فقط».

اختبار لمعرفة قدرتك الجنسية

على سبيل المثال، يتطلب صعود مجموعتين من السلالم نحو 5.5 مكافئ أيضي للمهمة، (يعتبر المكافئ الأيضي metabolic equivalents METs إحدى الطرق لقياس استهلاك الجسم للطاقة).. أما متوسط النشاط الجنسي، فيتطلب ما بين 2 و4 مكافئ أيضي أي ما يعادل المشي سريعاً أو القيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف والكنس.

أما عن سبب استخدام اختبار «درجات السلالم» لقياس ما إذا كان من الآمن ممارسة الجنس، خاصة بعد الإصابة بنوبة قلبية، يجيب "أوليري": «إذا كان بإمكانك صعود مجموعتين من السلالم دون الشعور بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو دوار أو إرهاق شديد فأنت في حالة جيدة تسمح بممارسة الجنس».

أدوية تتعارض مع علاج ضعف الانتصاب

وينبغي أن تضع في اعتبارك أنه إذا كنت تتناول دواءً للقلب يحتوي على النترات مثل «النتروغليسرين» nitroglycerin أو «ثنائي نترات إيزوسوربيد» isosorbide dinitrate، فإنه يتعين عليك استشارة طبيبك قبل تناول أي دواء آخر لعلاج ضعف الانتصاب، ذلك أن الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم على نحو خطير.

آلام المفاصل والظهر

التهاب المفاصل. بعض الأحيان، يتعارض ألم وتيبس التهاب المفاصل arthritis مع العلاقة الحميمة. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك تجربة أوضاع مختلفة في التغلب على أي صعوبات تعترض طريقك.