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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأ الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف الهلال الذهبي، وأكبر داعمي النادي، قلعة الزعيم، برسالة مثيرة، على هامش مباريات الفريق الأول لكرة القدم، أمام النصر والاتحاد.

وفاز الهلال، في مباراتين متتاليتين على النصر (2-1) و(4-0)، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والجولة 23 من مسابقة دوري المحترفين.

كما حقق الزعيم، فوزًا هامًا على الاتحاد، بهدفين مقابل واحد، منذ أيام قليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة 12، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الوليد بن طلال يفاجئ الهلال بـ"رسالة مثيرة" إلى النصر والاتحاد

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وحمّل النصر والاتحاد، الحكام "مسؤولية" الهزيمة أمام الهلال؛ بسبب بعض القرارات الجدلية، في ديربي الرياض وكلاسيكو المملكة الكبير.

* تعليق الوليد بن طلال..

وفي هذا السياق، نقل الإعلامي الرياضي حسين البقعاوي، عن بن طلال، رفضه تحميل الحكام، مسؤولية خسارة أي فريق، في المباريات.

وقال الأمير الوليد بن طلال: "فريق يخسر، ويحط الحكم سبب رئيسي في الخسارة.. هذا مرفوض رفض تام عندي"؛ في إشارة غير مباشرة إلى اعتراضات النصر والاتحاد.



وبن طلال ساهم في العديد من صفقات الهلال الكبرى، خلال الأعوام الماضية، وفي الموسم الرياضي الحالي 2021-2022؛ أبرزها الثنائي البرازيلي ماثيوس بيريرا وميشيل ديلجادو.

وأعلن عضو الشرف الذهبي، في وقتٍ سابق، بأنه يعمل مع مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ليجعل الزعيم، رقم واحد عالميًا، وليس في السعودية أو آسيا فقط.