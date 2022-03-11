نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خبير يحذر من مخاطر الاستخدام اليومي لسماعات الأذن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر الدكتور إلياس ميكايليدس، خبير الأنف والأذن والحنجرة، من الأثر السلبي المترتب على الاستخدام اليومي لسماعات الأذن.

وقال ميكايليدس إن العامل المشترك بين من يعانون من ألم الأذنين أو خروج السوائل من آذانهم في بعض الأحيان هو الاستخدام اليومي لسماعات الأذن إما من أجل وظائفهم أو أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

خبير يحذر من مخاطر الاستخدام اليومي لسماعات الأذن

حورية فرغلي تثير غضب عائلة أحمد زكي بتصريحات صادمة .. فيديو

ألم الرقبة بعد النوم أسبابها وأعراضها وعلاجها وكيفية تجنب الألم

خطيب المسجد الحرام يعلن من فوق المنبر عن جائزة كبرى من الملك سلمان للشباب

بعد جورج قرداحي .. #زياد_مكاري_يسيء_للسعودية .. وزير الإعلام اللبناني الجديد يثير ضجة في المملكة

فتاة تسيطر على أسد اثار الذعر في أحد شوارع الكويت ..فيديو

الهند تطلق صاروخًا تجاه باكستان والأخيرة ترد بقوة

السديس يكشف ماذا يحدث الآن في الحرم المكي والمدني استعدادا لشهر رمضان المبارك ..شاهد

لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة أحياء النزهة والسلامة ومدائن الفهد2 وتحدد موعد التوقف

بشرى سارة من وزارة الحج والعمرة في السعودية لطالما انتظرها الجميع ..فيديو

بدون جراحة .. طبيب يوضح 5 حلول طبيعية لعلاج انسداد الشريان التاجي

16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا المشاركة في القتال مع روسيا بأوكرانيا وتصريح رسمي بشأنهم!

دولة أوروبية تعترف بإعدام ومطاردة 4 آلاف امرأة ساحرة!

وأوضح الخبير أن الإفراط في استخدام هذه السماعات قد يسبب مشكلات مثل الأكزيما والتهابات الأذن، فضلًا عن تراكم الشمع، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

ونصح ميكايليدس بنزع السماعات لمدة خمس دقائق على الأقل كل ساعة؛ لإدخال بعض الهواء في الأذن، لافتًا إلى وجوب تنظيف العلب التي توضع فيها هذه السماعات مرة واحدة على الأقل يوميًّا.