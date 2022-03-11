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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحدثت النجمة المصرية حورية فرغلي، ضجة واسعة مؤخرا، بتصريح صادم لها عن علاقتها بالنجم الراحل هيثم أحمد زكي.

وكشفت النجمة المصرية لأول مرة عن ارتباطهما عاطفيا، مشيرة إلى أن علاقتهما لم تستمر بسبب الفارق العمري بينهما؛ حيث كانت تكبره بـ 6 سنوات.

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حورية فرغلي تثير غضب عائلة أحمد زكي بتصريحات صادمة .. فيديو

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ولفتت حورية فرغلي خلال حديثها، إلى أن إهانة الراحل لها كانت سببا أيضا في انفصالهما؛ حيث سخر منها في أحد المكالمات الهاتفية التي جمعت بينهما بعدما أنهى حديثه معها قائلا: ”باى باى يا طنط“، وهو ما سبب لها ألما نفسيا.

وأعرب مصدر من داخل عائلة أحمد زكي عن استياء العائلة وغضبها الشديد من تصريحات حورية فرغلي في حق الراحل هيثم زكي؛ بسبب الخوض في سيرته بالسوء، والافتراء عليه بكلام لا يستطيع الرد عليه أو الدفاع به عن نفسه لكونه فارق الحياة، بحسب موقع فوشيا.

وأكد المصدر، أن الراحل هيثم نجل أحمد زكي، كان يتمتع بسيرة طيبة، ومحبة كبيرة في قلوب كل من يعرفه سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، ولم يخرج في أي لقاء ظهر فيه بالتطاول على أحد أو الخوض في سيرة أي شخص؛ وبالتالي ما تفعله حورية فرغلي بعد رحيله بثلاث سنوات يعد تشويها لصورته، وهو أمر ”غير مقبول“.

وشدّد المصدر على رفض العائلة لما قالته الفنانة بحق الراحل، وأنه كان لا يصح أن تتحدث بهذا الشكل عنه خصوصا أن ما ذكرته لا يفيد بأي شيء سوى إثارة الجدل وتشويه سمعة هيثم فقط.

ومن جهة أخرى، تعرضت حورية فرغلي لهجوم عنيف عبر السوشال ميديا، بسبب تصريحها هذا؛ حيث اعتبر المتابعون أن ما رددته الفنانة ليس إلا محاولة جديدة لتصدر الترند، وإحداث ضجة ليس أكثر.

ورفض المتابعون أيضا، الإساءة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، خصوصا أنه ليس على قيد الحياة وأصبح في عالم آخر، معبرين عن حبهم واحترامهم الشديد لهيثم الذي توفي بعمر الشباب، وكان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وعائلته.

وكانت قد أثارت حورية فرغلي الجدل، بعد تصريحات عديدة لها خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج ”حبر سري“.