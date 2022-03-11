لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة أحياء النزهة والسلامة ومدائن الفهد2 وتحدد موعد التوقف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الوليد بن طلال يفاجئ سيدة سعودية بهدية ثمينة وضخمة لم تكن تحلم بها طوال عمرها.. شاهد ما هي والسبب المفاجئ (فيديو) علامات حول العين ومنطقة حساسة من الجسم تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ولا يدرك الكثيرون ذلك.. تعرف عليها

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