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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المتحدث باسم الوزارة المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات وذلك للتنظيم وفق الطاقة الاستيعابية.

وكشف -في مداخلة مع قناة «السعودية» اليوم (الجمعة)- أنه وبعد إلغاء التصاريح الخاصة بدخول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء الصلاة، فيسمح لجميع الأطفال المرافقين لذويهم بدخول الحرمين الشريفين، وذلك لأنه تم إلغاء التصاريح الخاصة بأداء الصلاة فيهما.

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بشرى سارة من وزارة الحج والعمرة في السعودية لطالما انتظرها الجميع ..فيديو

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وحول ضرورة تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» في المرحلة الحالية خصوصا بعد رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء عدد من التصاريح وإلغاء التحقق من الحالة الصحية، قال المهندس هشام بن سعيد إن للتطبيقين ضرورة تنظيمية في عملية تحسين تجربة ضيوف الرحمن الرقمية، والتحكم في الأفواج، وإتاحة الخيار لضيوف الرحمن عند التخطيط والحجز المسبق لأداء العمرة، ومعرفة مدى الطاقة الاستيعابية والكثافة العددية وفق الألوان في التطبيقين.

وكانت مصادر «عكاظ» قد كشفت في وقت سابق أنه بات بإمكان غير المحصّنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن، وسيُسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بـ«كورونا» أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس.

وفي ما يخص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لن يتم إخضاعهم للحجر الصحي المؤسسي لضيوف الرحمن القادمين من الخارج، كما أنه لا يشترط عليهم تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة.