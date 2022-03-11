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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علاج انسداد الشريان التاجي بدون جراحة من الطرق العلاجية التي يبحث عنها العديد من الحالات، وذلك لأن الجراحة من الوسائل التي تسبب رعب وقلق لبعض الأشخاص، كما يعتبر من المشكلات الصحية الصعبة والتي يلزم علاجها مبكرًا حتى لا تتفاقم الأعراض ويمكن أن تصل حد الوفاة، لأنه يمنع تدفق الدم داخل الجسم بالشكل الطبيعي.

وعلى الرغم من صعوبة المرض، إلا أن الخوف يتشبث من بعض الأشخاص اعتقادًا بأن التدخل الجراحي يمكن أن يؤدي بحياتهم أيضًا، لذا يرصد هن في الموضوع التالي، وسائل علاج انسداد الشريان التاجي بدون جراحة.

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بدون جراحة .. طبيب يوضح 5 حلول طبيعية لعلاج انسداد الشريان التاجي

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أعراض انسداد الشريان التاجي

وقال الدكتور حسام موافي رائد الأمراض الباطنية ومؤسس وحدة الحالات الحرجة في القصر العيني من خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إن الشرايين التاجية تدعم ضخ الدم لدى القلب، وحدوث انسداد بها يعتبر من أكثر المشكلات الصحية المزعجة والمؤلمة لأصحابها، وتتمثل أعراض الانسداد فيما يلي:

- آلام في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- ظهور آلام في أجزاء متعددة من الجسم مثل الذراعين، الظهر، الكتف.

- الشعور بالامتلاء وعدم الرغبة في تناول الطعام.

- اضطراب نبضات القلب.

- ضعف الجسم.

- تعرق الجسم دون مجهود.

- قيء.

- حدوث تغير في لون البشرة.

ووضح حسام أن الأعراض تظهر بشكل واضح على النساء، ولكن تختلف وسائل العلاج وفقًا لكل حالة عن الأخرى، وعدد طرق العلاج الأولية عبر المحور التالي:

- الامتناع عن التدخين تمامًا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة المرتبطة بالشرايين.

- اتباع نظام غذائي صحي خاص بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب مثل المأكولات البحرية.

- علاج المشكلات التي تتعلق بالشرايين مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع معدل الكولسترول في الدم.

- محاولة التخلص من التوتر بمممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على الاسترخاء مثل اليوجي.

- ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من القلق والضغط النفسي مثل المشي لدة تتراوح من نصف ساعة كل يوم.

طرق العلاج

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أنه هناك العديد من الطرق العلاجية تكون من خلال تناول مجموعة من الأدوية بالإضافة إلى اتباع عدد من النصائح تتمثل فيما يلي:

- في حالة صعوبة الحالة وتستعصي العلاج بالأدوية أو العلاجات الأولية، يلزم التدخل الطبي لإجراء عملية جراحية ومن خلالها يفتح الشرايين وتستبدل حتى يصبح المريض بحالة جيدة.

- يمكن أن يشخص الطبيب علاج الحالة بتناول الستاتينات، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم والتخلص من أضراره، وبالتالي يحد من الإصابة بالنوبات القلبية.

- يلزم اللجوء إلى المعالج المتخصص عند ظهور أي من الأعراض التي تخص انسداد الشريان التاجي حتى لا تتفاقم الأعراض.

- تناول مميعات الدم، إذ تساعد على الحد من خطر الإصابة بتجلط الدم، أو حدوث مشكلات في الشرايين وتشمل مجموعة من الأدوية التي تحدد من الطبيب.