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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت الجوازات السعودية إن قرار تعليق السفر إلى 15 دولة ما زال ساريًا، وذلك في إجابتها على استفسار أحد المواطنين: "هل السفر إلى تركيا معلق للسعوديين أرجو الرد؟، وأضافت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك".

وكانت السعودية قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

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الجوازات السعودية تفاجئ الجميع: هذه الدول محظور السفر إليها (الاسماء)

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وأوضحت أنه يُشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في السعودية وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.