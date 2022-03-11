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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت منطقة البدرشين بالجيزة بمصر واقعة انتحار، راح على إثرها عريس بعد أقل من 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف، نتيجة مروره بحالة من عدم الاتزان النفسي.

و ذكر موقع “مصراوي” تفاصيل انتحار الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في الحمام بعدما طعن نفسه قاصدًا إنهاء حياته.

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وفاة عريس بعد نصف ساعة من ليلة الدخلة .. وحينما كشفوا عليه كانت النتيجة صادمة للجميع

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و بحسب ما قالته العروس لم يظهر على وجه الشاب أي نوايا واضحة للانتحار حيث أنه بعد انتهاء العرس أخبرها بأنه سيذهب إلى الحمام وأضافت أنه كان طبيعيًا وقت العرس و لكنه لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط"هدخل الحمام" ، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر خروجه لكنه تأخر بشكل كبير مما أشعرها بالقلق .

و أضافت أنها عندما طرقت الحمام و لم يجيب فتحت الباب فوجدته على الأرض غارقًا في دمائه فأبلغت أسرته بما جرى و انتقلوا به للمستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

و كشفت التحقيقات مع أهل الضحية أنه كان يُعاني من حالة نفسية حادة يتعالج منها لسنوات ، و أن والدة الضحية سعت إلى تزوجيه اعتقادًا منها أن حياته ستتغير للأفضل لما عاناه من أزمة نفسية لكنه أدى إلى الانتحار.