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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" مشاهد للإقبال الكبير للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين في أول صلاة جمعة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، إلغاء إجراءات التباعد في الحرمين والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما، وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا. بالإضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكان من بينها تطبيق إلغاء التحقق من حالة التحصين وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.

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شاهد كيف تسابق الناس للصلاة بالحرمين في أول جمعة بعد رفع إجراءات التباعد

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كما تضمنت إلغاء إصـدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي وصاحبيه والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.