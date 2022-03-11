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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بيانا من حالة الطقس اليوم الجمعة محذرا من سقوط الأمطار غزيرة وعاصفة ترابية تضرب عدة مناطق في المملكة.

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والاجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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أمطار وعاصفة ترابية تضرب هذه المناطق في السعودية .. والأرصاد تحذر

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وبحسب التقرير تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

ومن جانبه كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني خلال الأسبوع القادم وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: من الجمعة 8/8 (11/3) الى 1443/8/15هـ متوقع تذبذب في الحرارة بين انخفاض وارتفاع

وأضاف “من السبت8/9هـ متوقع ان يطرأ انخفاض في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية”.

وأشار:”يتراوح الانخفاض من”4″ إلى”8″ درجات مئوية عما سجلته الحرارة يوم الخميس 1443/8/7هـ لتصبح الأجواء ليلاً على الوسطى باردة والشرقية باردة نسبياً ونهاراً من تميل للحرارة إلى معتدلة الشمالية والمرتفعات الجبلية باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً الغربية من تميل للحرارة لحارة نهاراً”.