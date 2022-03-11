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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تقرير “وول ستريت جورنال” بشأن رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتصالات من الرئيس جو بايدن.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة تشترك في “مصالح مهمة للغاية” مع دول الخليج، بما في ذلك إمدادات الطاقة العالمية، وفقا لما نقلته شبكة (CNN).

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أول تصريح رسمي من اشنطن بشأن رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن

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وفي معرض رده على تقرير “وول ستريت جورنال” قال وزير الخارجية الأمريكي ” قضيت بالأمس فقط، وقتًا طويلاً على الهاتف مع نظيري الإماراتي (الشيخ عبدالله بن زايد)، ونحن نتحدث بانتظام”.

وأضاف بلينكن “كما ألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي (الأمير فيصل بن فرحان)، بما في ذلك في ميونيخ، قبل بضعة أسابيع فقط”.

وأشار إلى أن بايدن تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير/شباط الماضي “في مناقشة وضعت أجندة موسعة للغاية”.

وأكد الوزير الأمريكي “نحن الآن نتابع هذه الأجندة مع نظرائنا من كبار المسؤولين السعوديين”.

وتابع: “يمكننا القيام بكل هذا أثناء القيام بما قلنا إننا سنفعله منذ البداية، وهو وضع حقوق الإنسان في مركز سياستنا الخارجية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في تقرير لها أن البيت الأبيض، حاول دون جدوى إجراء وعقد مكالمات هاتفية بين الرئيس بايدن وزعماء السعودية والإمارات، لمناقشة إمكانية زيادة إنتاج النفط بسبب أزمة الحرب على أوكرانيا.

وأضاف الصحيفة: ” إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة”.

وبحسب الصحيفة فقد “أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم. للسياسة الأمريكية في الخليج”.