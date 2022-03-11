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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على وضع الوافدين الروس العالقين بلا نقود في منطقة بالي السياحية الساخنة بإندونيسيا حيث تفرض أستراليا والدول الغربية عقوبات قاسية على أوكرانيا. وبحسب الصحيفة فقد تم قطع اتصال العديد من البنوك الروسية بنظام المدفوعات الدولي SWIFT و Visa و Mastercard التي انسحبت من روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: شاهد القوات الروسية تقصف مطارين في أوكرانيا .. فيديو فظيع مشهد صادم من دولة إسلامية .. الروس بلا أموال بعد رفض ماكينات الصرافة سحب نقودهم بسبب العقوبات المفروضة على دولتهم أول حالة زواج عربي من لاجئة أوكرانية .. ومفاجأة بشأن جنسية العريس العربي (شاهدوا الصورة) الوليد بن طلال يفاجئ سيدة سعودية بهدية ثمينة وضخمة لم تكن تحلم بها طوال عمرها.. شاهد ما هي والسبب المفاجئ (فيديو) إذا انطبقت عليك هذه الصفات الـ 11 فأنت أذكى مما تظن! عريس غاضب يصفع عروسه خلال حفل الزفاف وسط صدمة الحاضرين.. فيديو وتركت هذه الخطوة العديد من السياح الروس في جزيرة العطلة الإندونيسية غير قادرين على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي. وأظهر مقطع فيديو عرضته الصحيفة معاناة السياح الروس وكيف يذهبون إلى ماكينات الصرافة ولا يستطيعون سحب الأموال منها.

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