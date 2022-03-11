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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت مجلة «ذا هيلثي» تقريرًا أعدته المحررة الصحفية إميلي دينوزو، تستعرض فيه قائمة مكونة من 11 صفة إذا انطبقت على أي شخص فقد يكون ذكيًّا أكثر مما يعتقد، وطرحت سؤالًا مفاده: تُرى كم عدد الصفات التي يُمكن أن تنطبق عليك من هذه القائمة؟

ماذا يعني أن تكون ذكيًّا؟

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إذا انطبقت عليك هذه الصفات الـ 11 فأنت أذكى مما تظن!

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استهلت الكاتبة تقريرها بالقول إن كلمات مثل بارع وماهر وألمعي وضليع ولبيب ما هي إلا بعض الأدوات التي يُعرِّف بها الناس الذكاء، وقد يُضيف آخرون كلمة عبقري إلى هذا المزيج، كما أن لدى الأطباء تعريفات خاصة بهم لمعنى الذكاء، تقول جودي هو، أخصائية علم النفس العصبي السريري والطب الشرعي ومؤلفة كتاب «توقفوا عن التخريب الذاتي»، إن: «الشخص العبقري يتمتع عادةً بمهارة فكرية شديدة ودرجات فائقة في اختبارات معدل الذكاء، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاختبارات لا تُقدم دائمًا الصورة كاملةً عن الشخص الذكي، نظرًا إلى أنه يصعب قياس بعض المهارات العبقرية، مثل حل المشكلات بطريقة إبداعية».

ويُوضح التقرير أن تعريف الذكاء والعبقرية كذلك قد لا يكون واضحًا تمامًا، ولكن يتفق معظم الناس، بصفة عامة، على أن لدى الأشخاص الأذكياء مستوى عاليًا من التفكير. وربما تكون أنت أحد هؤلاء الأشخاص العباقرة إذا انطبقت عليك هذه الصفات.

1- أنت الطفل الأكبر

يستشهد التقرير بدراسة نشرتها مجلة «الموارد البشرية – The Journal of Human Resources» تشير إلى أن الأبناء البكر قد يمتلكون «ميزة ذهنية» تميزهم عن أشقائهم الأصغر سنًّا، لأن أول المواليد يغلب عليهم تحقيق أعلى معدلات ذكاء، وأفاد الباحثون أن هذا الأمر يرجع إلى أن الآباء غالبًا ما يُقدمون للأطفال الأكبر سنًّا مزيدًا من التحفيز الذهني، كما تكون رضاعة الأبناء البكر رضاعة طبيعية، ونادرًا ما يتعرضون لمخاطر مثل شرب الكحول والتدخين أثناء الحمل الأول؛ لذلك، فإن الأطفال الأذكياء الأكبر سنًّا لا يكونون بالضرورة نتيجة لعلم الوراثة.

2- تشعر بالقلق

تُشير بعض الدراسات المنشورة في مجلة «إنتيليجينس» إلى أن العباقرة أو الأشخاص الذين لديهم معدلات عالية من الذكاء، يشتكون من اضطرابات المزاج والشعور بالقلق أكثر من المعدل الطبيعي لغيرهم، وتوضح الدكتورة جودي قائلة إن: «هذا الأمر قد يعود إلى أن العباقرة يبالغون غالبًا في التفكير في كل شيء لأنهم يحاولون تحقيق الكمال، ويرتبط هذا المستوى المرتفع من التفكير الذاتي، بالإضافة إلى الشخصية العصبية جدًّا، بأن العباقرة أكثر عرضة للشعور بالقلق وغيره من اضطرابات الصحة العقلية».

من جانبها، أكدَّت كاثرين فرانسن، أستاذة علم النفس ومديرة دراسات الأعصاب في جامعة لونجوود، أن «أي شخص مختلف نوعًا ما سيكون أيضًا عرضة للمعاناة من التحديات الاجتماعية، ويشمل ذلك الأشخاص المختلفين بسبب شيء يبدو وكأنه صفة إيجابية لديهم، مثل العبقرية».

3- شخص رياضي

يلفت التقرير إلى ما أوضحه راهول جانديال، الحاصل على درجة الدكتوراه وجراح المخ وعالم الأعصاب، قائلًا إن: «عديدًا من الأشخاص العباقرة يكونون ناشطين بدنيًّا، وهناك أدلة واضحة تثبت أن النشاط البدني يؤدي إلى شحذ الأذهان ويمكِّن الشخص من امتلاك روابط فريدة بين المفاهيم والأفكار».

وفي هذا الصدد، تضيف الدكتورة كاثرين فرانسن أن «هذا التحفيز الذي يحدث لوظائف المخ يعود إلى أن الأنشطة البدنية بجميع أنواعها تُزود الخلايا العصبية بمزيد من الدم، حتى يمكنها الاتصال وتنشيط الدماغ».

4- تسهر ليلًا ولا تنام مبكرًا

يستدل التقرير على هذه الصفة بدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تشير إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى النوم في وقت متأخر يتمتعون بمعدلات أعلى من الذكاء، ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر يعود إلى التطور، إذا كان الليل يعني اقتراب الخطر، لذلك كان لا بد أن يكون أجدادنا، الذين اختاروا البقاء مستيقظين والسهر ليلًا في الخارج لوقت متأخر بدلًا من النوم، أذكياء.

وتوضح الدكتورة كاثرين فرانسن «أن العمل في وقت متأخر أو أكثر من ساعات العمل المعتاد (من تسعة صباحًا حتى خمسة مساءً) يحفز الشخص على مزيد من الابتكار والتفكير الإبداعي نظرًا إلى قلة عدد الانقطاعات أو بسبب المتطلبات وغيرها من الآمال التي تطرأ على الأذهان، وقد يختار العبقري العمل في ساعات غريبة لتحسين قدرته على التفكير بإبداع، أو قد يؤدي استهلاك العبقري لوقت أكثر في التفكير الإبداعي في أوقات غريبة إلى تنمية صفاته العبقرية».

5- يمكنك التكيف بسهولة

يُؤكد الدكتور جانديال «أن القدرة على التكيف تعني أنك تمتلك الذكاء والوعي بالقدر الكافي لرؤية الأشياء من منظور جديد، وهذا يعني أن تكون لديك القدرة على رؤية الروابط أو الحلول التي لا يستطيع الآخرون رؤيتها».

ولفتت الدكتورة جودي إلى «أن المشكلات والتحديات الجديدة تتطلب حلولًا جديدة ومبتكرة، وهو الشيء الذي يرتاح إليه الأذكياء والعباقرة»، كما يرى أخصائيو علم النفس أن التكيف يتطلب أيضًا بعض العمليات الإدراكية المعرفية، مثل التفكير والإدراك، وحل المشكلات، والذاكرة القوية.

6- تمتلك روح الدعابة السوداء

ينوه التقرير إلى أنه إذا كنت من الأشخاص التي لا تنزعج من النكات «السيئة»، فربما يعني ذلك أنك من العباقرة؛ إذ أفادت دراسة نشرتها مجلة «المعالجة المعرفية – Cognitive Processing»، أن رد فعلك على روح الفكاهة السوداء قد يُشير إلى أنك ذكي. وعرَّف علماء النفس الفكاهة السوداء على أنها «الدعابة التي تتناول موضوعات مأساوية مثل الموت أو المرض أو التشوه أو الإعاقة أو الحرب على شكل تسلية مريرة، وتقدم مثل هذه الموضوعات المأساوية أو المؤلمة أو المرعبة بعبارات فكاهية»، وقد يكون لدى المعجبين بهذه النكات معدلات ذكاء أعلى ممزوجة بطبيعة عدوانية أقل، ويعتقد الباحثون أن سرد نكات الفكاهة السوداء يجعل عقلك يعمل أكثر.

7- تلقيتَ دروسًا في الموسيقى عندما كنت طفلًا

يفيد التقرير بأن دراسة الموسيقى والتدرب عليها في سن مبكرة يساعد على تنمية عقول الأطفال بطرق شتى، وقد وجدت دراسة أجريت في عام 2018 نشرتها مجلة «فرونتيرز في علم الأعصاب» أن الأطفال الذين تلقوا دروسًا منهجية في الموسيقى قد حققوا درجات أعلى في اختبارات الذكاء اللفظي والتخطيط. وتوصلت دراسة أخرى نشرتها مجلة العلوم النفسية إلى أن دروس الموسيقى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة وستة أعوام زادت من معدل ذكائهم اللفظي.

8- تُصدر الأحكام

وأكد التقرير أن صفة إصدار الأحكام لا تعد أحد أفضل السمات لدى البشر، إلا أن هناك دراسة نشرتها مجلة علم النفس التجريبي تشير إلى أن الأشخاص الأذكياء قد يكونون أكثر ميلًا إلى وضع الأشياء في قوالب نمطية بفضل قدرتهم على اكتشاف الأنماط.

9- أنت فوضوي

يستدل التقرير على هذه الصفة بما قاله عارف دالفي، الباحث في معهد «بالم بيتش» لعلم الأعصاب، إن الإبداع يُعد السمة المميزة لمعظم العباقرة، وإذا كنت فوضويًّا، فربما تكون هذه إحدى علامات العبقرية الإبداعية، وقد أجرت جامعة مينيسوتا الأمريكية دراسة على عدد من الطلاب؛ إذ طلبت من المشاركين ابتكار استخدامات غير نمطية لكرة بينج بونج.

وأشارت الدراسة إلى أن 24 شخصًا من الأشخاص، الذين يُرتبون غرفهم ويجعلونها أنيقة، كانت استجاباتهم أقل إبداعًا من هؤلاء الذين لديهم غرف فوضوية.

10- ترتدي نظارات

ذكرت دراسة أجرتها جامعة إدنبرة أنه من المرجح أن يمتلك الأشخاص الأذكياء جينات ضعف النظر، ووجدت أن الأشخاص الأكثر ذكاءً كانوا أكثر عرضة بنسبة 30% لامتلاك جينات تشير إلى أنهم بحاجة إلى نظارات، ويوجد كذلك كثير من الأبحاث التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يُنظر إليهم على أنهم أكثر ذكاءً أيضًا.

11- تُفضِّل الوحدة

وتختم الكاتبة تقريرها بالصفة الحادية عشرة، مشيرة إلى أن باحثين من جامعة سنغافورة للإدارة وكلية لندن للاقتصاد طلبوا من 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا المشاركة في استطلاع رأي واختبار للذكاء، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر ذكاءً كانوا أقل سعادة بحياتهم كلما كانت حياتهم اجتماعية أكثر.

المصدر: ساسة بوست