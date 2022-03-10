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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك العديد من العوامل التي لها دور مهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مرضى السكري، ومن أهم هذه العوامل هو اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعديد من الخضراوات والفواكه، فما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكري؟.

كما أن هناك أنواعًا عديدة من الفواكه المفيدة لمرضى السكر والتي تتحكم في نسبة الأنسولين والجلوكوز في الجسم، ومن أبرز هذه الفاكهة ما يأتي:

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4 فواكه لذيذة تضبط مستوى السكر الطبيعي في الدم بشكل أذهل الأطباء .. تعرف عليها الآن

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1- التوت

تعد فاكهة التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها من الفواكه المفيدة لمرضى السكري حيث تساعد في تخفيف حساسية الأنسولين وتقليل كمية الغلوكوز في جسم الإنسان.

كما يعد تناول كوبين من التوت أي ما يعادل 250 جرام من التوت بأنه يساهم في تقليل كمية السكر في الدم.



2- الحمضيات

إنَّ فاكهة البرتقال والجريب فروت وغيرها من الحمضيات غنية بالألياف والمركبات النباتية مثل البوليفينول (Polyphenol) والنارينجين (Naringenin) التي تعد مضادات لمرض السكري.

حيث تقلل الحمضيات من نسبة الإصابة بمرض السكري لأنها لا ترفع نسبة السكر في الدم كما تعمل بعض الفاكهة الأخرى.



الحمضيات

3- التفاح

يحتوي التفاح على مركبات نباتية مهمة مثل: حمض الكلوروجينيك (Chlorogenic acid)، والكيرسيتين (Quercetin)، تساعد هذه المركبات في تقليل نسبة السكر في الدم كما تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

إذ بيّنت إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة من النساء بأن تناول التفاح قبل وجبة الغداء الغنية بالأرز بوقت مقداره 18 دقيقة أدّى إلى تقليل نسبة السكر في الدم مقارنةً بتناول الأرز لوحده.



التفاح

4- أنواع أخرى من فواكه مفيدة لمرضى السكر

من الفاكهة الأخرى المفيدة لمرضى السكري والتي قد تخفض من نسبة السكر في الدم ما يأتي:

- الأفوكادو.

- المشمش.

- العنب.

- الخوخ.

- الفراولة.

- البرقوق.

- شجر العليق.

- البطاطا الحلوة.