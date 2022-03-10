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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرض طفل لهجوم من مجموعة كلاب ضالة في القريات وأصيب على إثر ذلك لعدة جروح.

وكشف جد الطفل تفاصيل الحادث في حديثه لـ قناة الإخبارية، موضحًا أن 6 كلاب هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأحدهم عض كتفه.

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السعودية : كلاب ضالة تنهش طفل في مزرعة جدة .. فيديو

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وأشار إلى أن الطفل متواجدًا بالمستشفى منذ 4 أيام لتلقي العلاج الكامل والرعاية الصحية ومن المقرر أن يجري عملية جراحية اليوم، لافتًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها بالغة وعميقة.

وأكد أن حالة الطفل أصبحت مستقرة ومطمئنة والأطباء يداومون على تطهير الجرح للتأكد من عدم حدوث تلوث في الدم.

في السياق ذاته، طالب جد الطفل المصاب، أمير الجوف والجهات المسؤولة بإيجاد حلول لهذه الكلاب الضالة وسط الأحياء خاصة أنها تتجمع في الصباح الباكر كما أنها تدخل أحواش المنازل وأصبحت خطرة بشكل كبير على الأطفال.