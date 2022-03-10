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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تطلق شركة تويتر، نسخة من موقعها كخدمة Tor onion، مما يعمل على تحسينها لشبكة حماية الخصوصية والتهرب من الرقابة. وأعلن مهندس البرمجيات أليك موفيت عن الأخبار اليوم على تويتر، واصفًا إياها بأنها "ربما تكون أهم تغريدة قمت بتكوينها والتي طال انتظارها.. تمت إضافة شبكة Tor أيضًا إلى صفحة المتصفحات المدعومة على تويتر".

أثناء استخدام متصفح Tor أو أداة مماثلة، بينما يمكنك بالفعل الوصول إلى موقع تويتر العادي عبر Tor، فإن الإصدار الذي تم إطلاقه حديثًا يضيف المزيد من طبقات الحماية لتجربة التصفح المجهول الهوية بالفعل وهو مصمم خصيصًا للشبكة.

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تويتر تطلق خدمة جديدة لمزيد من التغريدات الآمنة

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قال موفيت لموقع The Verge عبر رسالة مباشرة على تويتر "إنه التزام من المنصة بالتعامل مع الأشخاص الذين يستخدمون Tor بطريقة منصفة.. يعد إعداد عنوان أونيون خطوة عملية توضح أن النظام الأساسي يوفر بشكل صريح احتياجات الأشخاص الذين يستخدمون Tor".

ويطلق على خدمات Onion أحيانًا اسم خدمات مخفية أو خدمات "الويب المظلم"، على الرغم من أن الأخيرة تشير غالبًا إلى مواقع إجرامية صريحة مثل سوق المخدرات. ويقدم عدد من مواقع الويب إصدارات خاصة بـ Tor، بما في ذلك محرك بحث DuckDuckGo ومنافذ إخبارية مثل The New York Times وBBC وProPublica وأدوات مثل SecureDrop، التي يستخدمها المواقع الأخرى لتلقي مستندات آمنة، تعمل أيضًا من خلال Tor.

وغرد مافيت، الذي يعمل مع الشركات لتنفيذ مواقع أونيون، بأنه يناقش إمكانية وجود تويتر صديق لـ Tor منذ عام 2014. وذلك عندما أطلق فيسبوك خدمته المخفية الخاصة، وهي خطوة مصممة لإصلاح المشكلات الوظيفية الخطيرة لمستخدمي Tor. وقال فيسبوك في عام 2016 إن مليون مستخدم شهريًا كانوا يصلون إلى الموقع القياسي أو خدمة أونيون من خلال Tor.

يشبه البعض متصفح TOR بالإنترنت العادي، فالمتصفّح المذكور يقوم بإنشاء دوائر من نقطة الترحيل في شبكة المتصفح، وذلك بخلاف برامج VPNs، التي تستخدم أنفاقًا افتراضيّة وتوصل عملاءها إلى خوادم من بلاد معينة.