نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يهدد عروسه أمام المعازيم بإلغاء حفل الزفاف إذا لم تعطيه سلسلة ذهبية وتعيد إليه المهر فورًا! .. شاهد ردة الفعل بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - من الممارسات العامة في معظم العائلات الهندية أن تبدأ في الادخار لزواج الفتاة من يوم ولادتها.

وعلى الرغم من العديد من القوانين التي تحظر الممارسات الشريرة، إلا أن عادة المهر التي تدفعه العروس وأهلها للعريس لا تزال مزدهرة في الهند، وتستمر في إرهاق الفتيات التعيسات وأسرهن بهذه العادة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

تويتر تطلق خدمة جديدة لمزيد من التغريدات الآمنة

عريس يهدد عروسه أمام المعازيم بإلغاء حفل الزفاف إذا لم تعطيه سلسلة ذهبية وتعيد إليه المهر فورًا! .. شاهد ردة الفعل بالفيديو

فيديو صادم لسيدة تبلغ من العمر 399 عامًا .. لن تصدق كيف أصبح شكلها!!

بدون برنامج.. طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين

سيدة مصرية تضرب زوجها بحديدة وتصيبه بارتجاج في المخ لرفضه خروجها!

الجوازات السعودية تعلن حظر السفر إلى 15 دولة بينها عربية .. إليكم قائمة الأسماء

ظهور مفاجئ لـ زينب العسكري وهي تستعيد ذكريات "طاش ما طاش".. وتكشف عن موقفها من العودة للفن ومجال جديد تفكر في العمل به!

هل من السيئ الاستحمام بعد تناول الطعام؟.. خبراء يجيبون

بعيدا عن الأدوية.. 5 خطوات سحرية تحارب الصداع النصفي

مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو

بصورة امرأة أوروبية مثيرة .. فتاة تستدرج شابا آسيويا إلى أحد فنادق دبي .. وحينما دخل الشقة كانت النهاية كارثية

6 أعراض رئيسية للاكتئاب يجب ألا نتجاهلها

خبيرة تتحدث عما يمكن تناوله وينبغي تجنبه قبل النوم!

"دليل قوي" على طعام معين قد يكون "سببا" للسرطان؟

لم يرحم توسلاتها أمام طفلهما.. يقتل زوجته بـ 17 طعنة بسبب رسالة واتساب

فتاتان تقتلان والدتهما وتفصلان رأسها عن جسدها وتعترفان بسبب الجريمة .. تفاصيل صادمة تهز الكويت

ومؤخراً تم تصوير فيديو لإحدى الحوادث المخزية بالمتعلقة بهذا الأمر، والتي تُظهر عريساً عنيداً في ولاية بيهار يرفض عقد قرانه بعد أن زعم ​​أن عائلة العروس فشلت في تلبية مطالبه.

وسُمع العريس في الفيديو وهو يقول إنه سيلغب الزفاف إذا لم يفي أهل العروس بمطالبه كما وعدوا.

وأضاف العريس إنه يعمل بوظيفة حكومية، لذا يجب تلبية مطلبه.

يقول العريس في الفيديو: "لم أتلق المال حتى الآن. لم أحصل على كل الأشياء التي وعدت بها. حتى السلسلة الذهبية لم تأت)".

عندما يُسأل إذا كان لا يخجل من أخذ المهر، يدافع العريس عن نفسه قائلاً إن الجميع يأخذه، لكنهم لم يتلق شيئاً.انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتداولاته المواقع الإخبارية الهندية، فيما انتقد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي العريس لأخذ المهر.

كتب أحد المستخدمين على "تويتر": "ربما يجب على الفتاة أن تقوم وتخنق الرجل الذي يرتدي نفس السلسلة الذهبية التي يطلبها بموجب طقوس غبية عفى عليها الزمن وغير مقبولة، وتشكل ضغطاً اجتماعياً هائلاً على أسرة الفتاة".

تجدر الإشارة إلى أن 20 امرأة تموت في الهند كل يوم، نتيجة المشاكل الناتجة عن دفعها وأهلها للمهر، إما بالقتل أو بالإرغام على الانتحار.