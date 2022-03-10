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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصيب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بالصدمة والذهول خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مقطع فيديو يزعم بأن العجوز التي تظهر فيه هي امرأة تبلغ من العمر 399 عامًا.



وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت تقارير تدعي أن هذه المرأة ما تزال على قد الحياة رغم أن عمرها قارب الـ400 عامًا، فيما ادعت منشورات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي أن من يظهر في الفيديو هو رجل يبلغ من العمر 169 عامًا.

وبالبحث المعمق تم فضح هذه الشائعات، لأن الشخص الذي يظهر في مقاطع الفيديو والتقارير ما هو إلا شخص مختلف تمامًا ويدعى "لوانغ فو ياي".

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فيديو صادم لسيدة تبلغ من العمر 399 عامًا .. لن تصدق كيف أصبح شكلها!!

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ويعد "لوانغ فو ياي" راهبًا بوذي ويبلغ من العمر 109 أعوام ويعيش في تايلاند وحظي بشهرة واسعة في يناير الماضي بعد أن شاركت حفيدته مقاطع فيديو له على TikTok، والتي جمعت ملايين المشاهدات حتى الآن.

وشوهد "لوانغ فو ياي" في أحد مقاطع الفيديو وهو يصلي من سريره أجل فتاة صغيرة، وحصل هذا الفيديو على أكثر من 88 مليون مشاهدة.

من هو أكبر معمر على قيد الحياة في العالم؟



وفقًا لشبكة CNN، فإن أكبر معمر على قيد الحياة في العالم هي كين تانانكا، البالغة من العمر 119 عامًا، كما صرحت حفيدة لها على موقع "تويتر" في 1 يناير حين احتفلت بيوم ميلادها.

عاشت كين تانانكا عددًا من الأحداث التاريخية، مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

في عام 2019، اعترف كتاب غينيس للأرقام القياسية بأن الرجل البالغ من العمر 119 عامًا هو أكبر معمر على قيد الحياة في العالم.