نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون برنامج.. طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - طريقة إخفاء الرقم عند الاتصال بالآخرين تعتبر مهمة للجميع، ففي كثير من الوقت نحتاج إلى إخفاء الرقم عن بعض الأشخاص، ولكي يتم إخفاء معرفة المتصل الخاص بك وحماية خصوصيتك، وفيما يلي سنعرض لك طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين ومنع رقم هاتفك من الظهور من دون تطبيقات.

طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين

إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين، يساعدك على التخلص من الإزعاج الذي قد تتعرض له من أحد الأشخاص المزعجين أو الذي قمت بالاتصال به لسبب ما وقام بالاتصال بك مرة أخرى، ويمكنك إخفاء رقم هاتفك عند الاتصال بالآخرين وجعله يظهر ك Private number، بطريقة بسيطة سوف نقوم بعرضها لك.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

بدون برنامج.. طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين

سيدة مصرية تضرب زوجها بحديدة وتصيبه بارتجاج في المخ لرفضه خروجها!

الجوازات السعودية تعلن حظر السفر إلى 15 دولة بينها عربية .. إليكم قائمة الأسماء

ظهور مفاجئ لـ زينب العسكري وهي تستعيد ذكريات "طاش ما طاش".. وتكشف عن موقفها من العودة للفن ومجال جديد تفكر في العمل به!

هل من السيئ الاستحمام بعد تناول الطعام؟.. خبراء يجيبون

بعيدا عن الأدوية.. 5 خطوات سحرية تحارب الصداع النصفي

مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو

بصورة امرأة أوروبية مثيرة .. فتاة تستدرج شابا آسيويا إلى أحد فنادق دبي .. وحينما دخل الشقة كانت النهاية كارثية

6 أعراض رئيسية للاكتئاب يجب ألا نتجاهلها

خبيرة تتحدث عما يمكن تناوله وينبغي تجنبه قبل النوم!

"دليل قوي" على طعام معين قد يكون "سببا" للسرطان؟

لم يرحم توسلاتها أمام طفلهما.. يقتل زوجته بـ 17 طعنة بسبب رسالة واتساب

فتاتان تقتلان والدتهما وتفصلان رأسها عن جسدها وتعترفان بسبب الجريمة .. تفاصيل صادمة تهز الكويت

بعض شركات الاتصال تقوم بتوفير خدمة "الرقم الخاص" وهي جعل رقمك خاص لا يظهر لأحد عند الاتصال بهم، وأحيانا تقدم بعض تطبيقات الطرف الثالث خدمة إخفاء هوية المتصل مجانا أيضًا، والاستمتاع بميزة الرقم الخاص وسيظهر على الشاشة "برايفت نمبر".

بخطوات بسيطة.. إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين

من السهل حظر رقم هاتفك وإخفاء معرف المتصل الخاص بك لكل مكالمة عن طريق تغيير الإعدادات على جهازك، حيث توفر هواتف أندرويد و iOS خدمة إخفاء معرفة المتصل الخاص بك، مما يجعلك تظهر كـ No Caller ID أو خاص أو محظور على شاشة هاتف كل شخص تتصل به، لاخفاء رقمك عليك اتباع التالي:

1. من خلال تطبيق الإعدادات Settings على علي هاتفك قم بالضغط على خيار الهاتف Phone.

2. ثم الضغط على Call.

3. ثم قم بالضغط على خيار Additional settings من القائمة الجديدة قم باختيار هوية المتصل.

4. ثم قم باختيار Hide number ثم قم بالضغط عليها لتظهر العلامة الخضراء وبهذا تكون قد قمت بإخفاء هوية المتصل التي تظهر للآخرين عند الاتصال بهم.