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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاركت الفنانة البحرينية المعتزلة، زينب العسكري، متابعيها عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يجمعها بالفنان عبدالله السدحان بعد انتهاء عرض مسرحية "أبو مساعد في مهب الريح" التي حضرتها، مبدية سعادتها بدعوة السدحان لحضور المسرحية. واستعادت العسكري مع السدحان بعض من ذكريات مسلسل "طاش ما طاش"، والذي شاركت في بطولة أكثر من جزء منه، معقبة:"سعدت بالدعوة الجميلة لحضور مسرحية "أبو مساعد في مهب الريح"، سعدت جدا بلقاء الأستاذ الفنان القدير عبدالله السدحان يوم مميز استرجعنا أجمل ذكرياتنا والمواقف الجميلة في مسلسل "طاش ماطاش". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: ظهور مفاجئ لـ زينب العسكري وهي تستعيد ذكريات "طاش ما طاش".. وتكشف عن موقفها من العودة للفن ومجال جديد تفكر في العمل به! هل من السيئ الاستحمام بعد تناول الطعام؟.. خبراء يجيبون بعيدا عن الأدوية.. 5 خطوات سحرية تحارب الصداع النصفي مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو بصورة امرأة أوروبية مثيرة .. فتاة تستدرج شابا آسيويا إلى أحد فنادق دبي .. وحينما دخل الشقة كانت النهاية كارثية 6 أعراض رئيسية للاكتئاب يجب ألا نتجاهلها خبيرة تتحدث عما يمكن تناوله وينبغي تجنبه قبل النوم! "دليل قوي" على طعام معين قد يكون "سببا" للسرطان؟ لم يرحم توسلاتها أمام طفلهما.. يقتل زوجته بـ 17 طعنة بسبب رسالة واتساب فتاتان تقتلان والدتهما وتفصلان رأسها عن جسدها وتعترفان بسبب الجريمة .. تفاصيل صادمة تهز الكويت خوفا من العقوبات.. أثرياء روس يهربون أموالهم إلى دولة خليجية! هل تذكرون المريض الذي خضع لعملية زرع قلب خنزين؟؟.. مفاجأة صادمة بشأن مصيره اليوم بعد شهرين من العملية وأوضحت:"دائما أرى حماس أحبابي والمقربين مني ومتابعيني والفنانين اللي معاي في المجال لعودتي للمجال الفني، حماسكم وتشجيعكم وتقديركم لفني يسعدني". وحول موقفها من العودة للفن مجدداً، قالت العسكري:"قرار العودة قرار يجب أن يكون مدروس بدقة، حاليا أفكر في الإنتاج والتأليف وتقديم برامج إنسانية اجتماعية قريبة لقلوب الناس".

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