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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يدرك الجميع جيدًا حقيقة أنه لا ينبغي للمرء أن يستحم فورًا بعد تناول الوجبات، ومع ذلك يبدو أنه لا أحد يعرف حقًا السبب وراء ذلك، فهناك بالفعل سببا وجيها لوجوب الامتناع عن الاستحمام بمجرد تناولك الطعام.

أوضح الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي، أسباب الامتناع عن عادة الاستحمام بعد تناول الطعام خاصة الوجبات الكبيرة، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

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هل من السيئ الاستحمام بعد تناول الطعام؟.. خبراء يجيبون

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- حاجة الهضم إلى الدورة الدموية:

تبدأ عملية الهضم بمجرد أن تضع شيئًا ما في فمك، حيث يبدأ جهازك الهضمي في العمل على الفور، من خلال غمر معدتك بحمض الهيدروكلوريك وجميع أنواع الإنزيمات الهضمية استعدادًا للطعام الذي يجب أن تهضمه.

ومن أجل التأكد من أن جهازك الهضمي يعمل على النحو الأمثل، وأن جميع العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله سيتم نقلها إلى الخلايا والأنسجة المختلفة، يتم تحويل جزء كبير من دمك إلى الجهاز الهضمي.

ولهذا السبب، تحدث بعض التغييرات الملحوظة المتعلقة بجهاز الدورة الدموية أثناء تناول الوجبة وخاصة بعد تناولها مباشرةً، حيث ينبض قلبك بشكل أسرع لتوجيه المزيد من الدم إلى الجهاز الهضمي.

- الاستحمام بعد تناول الطعام يتسبب في برودة الجسم:

أكد الأطباء أن الاستحمام يساهم في شعور الجسم بالبرودة، فالماء يتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، ولهذا السبب يجعلنا الاستحمام خلال يوم حار ورطب بشكل خاص نشعر بالانتعاش، فمن المهم ملاحظة أن جسمك يريد دائمًا استقرار درجة حرارته الأساسية.

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن في ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير فتوسيع الأوعية الدموية وبالتالي عدم الحصول على الهضم الصحيح، لذا ، من أجل الحفاظ على عسر الهضم بعيدًا، من الجيد أن تستحم بعد ساعة ونصف على الأقل من تناول الطعام، حتى نحصل على الاستفادة الكاملة من الطعام.