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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أسدلت محكمة الاستئناف في دبي الستار على قضية امرأة استدرجت شابا بإعلان مضلل يحمل صورة امرأة أوروبية مثيرة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي لقضاء ليلة رومانسية بأحد الفنادق لابتزازه.

وأدانت المحكمة امرأة (إفريقية) قامت مع امرأتين أخريين باستدراج شخص (آسيوي) بصورة نساء مثيرة، عبر مواقع التواصل واعتدين عليه بالضرب، وقمن بسرقته بالإكراه، وتهديده بالقتل، للإفصاح عن الرقم السري لبطاقته الائتمانية، وحاولن ابتزازه بعد تصويره عارياً.

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بصورة امرأة أوروبية مثيرة .. فتاة تستدرج شابا آسيويا إلى أحد فنادق دبي .. وحينما دخل الشقة كانت النهاية كارثية

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وفي التفاصيل – بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” – فإن إحدى المتهمات تعرفت إلى المجني عليه، بعد تدبير خطة لاستدراج الضحايا عبر وسائل التواصل وادعت أنها أوروبية، وأرسلت له صورة امرأة شقراء، مدعية أنها صورتها، وتبادلا معاً الأرقام الهاتفية، ثم تواصلت معه عبر تطبيق دردشة، واتفقا على موعد لتناول العشاء معاً في أحد الفنادق.





وقال المجني عليه في المحكمة إنه فوجئ عند وصوله الفندق بالمتهمات الثلاث وأخريات مجهولات يسحبنه، ويعتدين عليه بالضرب، ويقيدن حركته، ثم سحبن محفظة نقوده.

وأضاف أن إحداهن أخذت مبلغًا نقديًا منها (120 درهمًا)، ثم طلبن منه تزويدهن بالرقم السري لبطاقته الائتمانية، مدعيات أنهن سيسحبن 1000 درهم منها، وهددنه بالقتل، فامتثل لهن، وأفصح عن الرقم.





وأشار إلى المتهمات جردنه من ملابسه عنوة، وغادرت اثنتان المكان، وعادتا بعد سحب النقود من البطاقة، فحاول مغافلتهن والهروب، إلا أنهن أمسكنه وقيدنه حتى الخامسة صباحاً، ثم سمحن له بالخروج، بعد إعادة النقود إليه.





وأضاف المجني عليه أنه تعقّب المتهمات سرًا وهن في الطريق إلى إمارة أخرى بعد سماحهن له بالمغادرة وأبلغ الشرطة التي قبضت على النساء الثلاث.

وأوضح أنهن أجرين سبع عمليات سحب من البطاقة، بواقع 2000 درهم لكل عملية.

ومن جانبها أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 28 ألف درهم، بحق المرأة المتهمة الرئيسية أدانتها محكمة الجنايات مع امرأتين أخريين.