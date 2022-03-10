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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقرير الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) عن "دليل قوي" للإصابة بسرطان الثدي.

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"دليل قوي" على طعام معين قد يكون "سببا" للسرطان؟

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ووجدت المنظمة الصحية "أدلة قوية" على الأطعمة الموجودة في الأطعمة الغنية بالملح هي "سبب" لسرطان المعدة. والأطعمة التي تُعرف بـ "عالية الملح" هي تلك الأطعمة المحفوظة بالملح مثل اللحوم والأسماك والخضروات المحفوظة بالملح.

وأبحث عن WCRF أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تناولوا طعامهم هذا الأطعمة زادت فرصهم في الغذاء.

الدليل على هذه الأطعمة بشكل أساسي من الدراسات التي عقدت في آسيا ، وخاصة اليابان وكوريا.

وذلك لأن العديد من الأطعمة في الأطعمة التي تظهر في الإعلانات المدرجة في الجدول.

الدراسة التي أجريناها ، و WCRF: http://www.WCRF/index.html؟ سرطان المعدة ".

والأهم من ذلك ، كما هو معروف الموقع الصحي ، والتدريب على السباحة.

تناول الطعام في الطعام ، الدراسة في الدراسة في جميع أنحاء العالم ، تظهر آثارها على الطعام.