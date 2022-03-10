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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحاول الأثرياء الروس تحويل بعض ثرواتهم من أوروبا إلى الإمارات لحمايتها من العقوبات الغربية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب مصادر مالية وقانونية، نقلت عنها وكالة رويترز.

ولطالما كانت دبي، نقطة جذب للأثرياء في العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء للحلفاء الغربيين أو لموسكو في الأزمة الأوكرانية أوعز للروس أن أموالهم ستكون في أمان.

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خوفا من العقوبات.. أثرياء روس يهربون أموالهم إلى دولة خليجية!

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ولم تنضم الإمارات، التي عمقت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، إلى الدول الغربية في العقوبات التي فرضتها، ولم يصدر مصرفها المركزي أي إرشادات بشأن العقوبات الغربية، بحسب الوكالة.

ويسعى الأثرياء الروس إلى تحويل الأموال إلى دبي الموجودة الآن في سويسرا أو لندن، والتي فرضت عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية، بحسب ما ذكره مصرفي كبير في بنك خاص سويسري ومحام مطلع على الأمر.

وكشف المحامي المقيم في دبي أن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول السرعة التي يمكنها من خلالها نقل "أموال كثيرة للغاية" بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية.