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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان ،اليوم الأربعاء ،أن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً " أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثياً " توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته بالتدهور في الأيام الأخيرة.

وأضاف البيان أنه "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين"، بحسب فرانس برس..

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هل تذكرون المريض الذي خضع لعملية زرع قلب خنزين؟؟.. مفاجأة صادمة بشأن مصيره اليوم بعد شهرين من العملية

يذكر أن المستشفى كان لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين إلى أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.

وكان ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.