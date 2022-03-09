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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشرت الساعات القليلة الماضية أنباء وأخبار حول طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته، مما جعله يتصدر مؤشرات البحث وخرج على الساحة حديث عن النساء في حياته.

صور زوجات بوتين تشعل التواصل الاجتماعي وحقيقة طلاقه

يُظهر مقطع الفيديو، تقريرًا أذاعته قناة العربيّة، تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما ووصفته بالخبر الصادم للمجتمع الروسي. وجاءت تعليقات رواد الشبكات الاجتماعية، أن سبب الطلاق هو الحرب على أوكرانيا بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

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إحداهن بعمر أولاده.. صور زوجات بوتين تشعل مواقع التواصل بعد طلاقه

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لكن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث، اتضح أن الخير يعود لعام 2013، أي قبل نحو تسع سنوات.

لكن لم يقف الموضوع عند هذا الحد لكن تم تداول صور واخبار حول النساء في حياة الرئيس الروسي والتي نبرزها كالتالي:

- في 28 يوليو 1983، تزوج بوتين من لودميلا بوتينا، وعاشوا معا في ألمانيا الشرقية من عام 1985 إلى عام 1990. ولديهما ابنتان، ماريا فورونتسوفا، ولدت في 28 أبريل 1985 في لينينغراد، وكاترينا تيخونوفا، ولدت في 31 أغسطس 1986 في درسدن، ألمانيا الشرقية.

-زعم تحقيق أجرته بروكت ميديا نشر في نوفمبر 2020 أن بوتين لديه ابنة أخرى، إليزافيتا (المعروفة باسم لويزا روزوفا)، ولدت في مارس 2003، ووالدتها هي سفيتلانا كريفونوجيخ.

- في أبريل 2008، ذكرت صحيفة موسكوفسكي كوريسبوندانت أن بوتين قد طلق ليودميلا وكان سيتزوج من الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز إيقاعية سابقة وسياسية روسية، واستمر بعدها بوتين وليودميلا في الظهور علنا معا كزوجين، في حين أصبحت حالة علاقته بكاباييفا موضوعا للتكهنات. في السنوات اللاحقة، كانت هناك تقارير متكررة لا أساس لها من الصحة تفيد بأن بوتين وكابايفا أنجبا عدة أطفال معا، على الرغم من رفض هذه التقارير.

في 6 يونيو 2013، أعلن بوتين وليودميلا أن زواجهما قد انتهى، وفي 1 أبريل 2014، أكد الكرملين أن الطلاق قد وقع. في عام 2015، ورد أن كابايفا أنجبت ابنة؛ يزعم أن بوتين هو الأب. في عام 2019، ورد أن كابيفا أنجبت توأمين من قبل بوتين.

ففي شهر يونيو 2013، فاجأ بوتين الروس، بإعلانه وهو يقف جانب زوجته ليودميلا، عن انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.