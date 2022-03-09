نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إنجي خوري في مستشفى الأمراض النفسية بعد تعذيبها بالكهرباء 9 أيام.. معلومات صادمة لأول مرة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت المشهورة السورية إنجي خوري، جدلاً واسعاً بما كشفته عن حالتها النفسية والأسباب التي أدت إلى ذلك.

تعذيب بالكهرباء

وعبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”، ظهرت إنجي بفيديوهات وهي في حالة سيئة. وتتوعد جهات مجهولة.

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وكشفت إنجي أنه تم سجنها عدة مرات وتعرضت للتعذيب خلالها بالكهرباء. من جهات لم تسمها.

وأشارت إنجي إلى أنها حصلت مؤخراً على جواز سفر أوروبي. مؤكدة أن لا أحد يستطيع الآن أن يصل إليها مجدداً.

تقرير طبي

كما كشفت إنجي عن تقرير طبي، يفيد بمعاناتها من مرض نفسي. وهو اضطراب حاد في المزاج.



ويشير التقرير إلى أن حالة المشهورة السورية غير مستقرة. وأنها بحاجة وبحاجة للعلاج في المستشفى.

وكتبت إنجي تعقيباً على التقرير، متوعدة: “والقرآن وحياة الله، إذا ما برجع منيحة. راح أفضح الدني”

وتابعت: “لأنه ماعندي شي أخسره. هالـ 9 أيام بجهنم اللي عيشتوني فيها. ما راح انساهم بحياتي”.

ويشير التقرير إلى أن حالة المشهورة السورية غير مستقرة. وأنها بحاجة وبحاجة للعلاج في المستشفى.

وكتبت إنجي تعقيباً على التقرير، متوعدة: “والقرآن وحياة الله، إذا ما برجع منيحة. راح أفضح الدني”

وتابعت: “لأنه ماعندي شي أخسره. هالـ 9 أيام بجهنم اللي عيشتوني فيها. ما راح انساهم بحياتي”.

“الله لا يسامحكن”

واستطردت إنجي: “رح فوت مستشفى إن شاء الله بتعالج وبصير منيحة.”.

وختمت: “رح احكي كل شي يا مجرمين الله لا يسامحكن”.