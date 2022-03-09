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صنعاء - ميسرا اسماعيل - احتفل عروسان مصريان بزفافهما بوصلة رقص في ساحة الإرادة بمدينة الكويت العاصمة. وقال العريس المصري إنّه وعروسه “هربا” من الموكب الذي رافقهما من المطار، ليعيشا أجواءً خاصة بهما، تحديداً مع “عيد الحب” . تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: الصين .. مرشدة سياحية عمرها 77 عاماً وتتحدث 11 لغة عروسان مصريان يهربان من الموكب ويرقصان في ساحة الإرادة بالكويت .. لن تصدق ما هو السبب؟(فيديو) نمر “جاغوار” يُجهز على تمساح تحت الماء ويفترسه بطريقة مذهلة (شاهد) التسمم القاتل.. الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى الوفاة في هذه الحالة دراسة: المتفائلون أكثر عمراً وصحة رغد صدام حسين تنشر رسالة وجهها والدها لزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي ... فيديو السيسي يتجاوز بايدن ويهاتف بوتين وهذا ما دار بينهما خمس نصائح لتقليل استهلاك الوقود 9 معلومات خفية لا يعرفها الكثيرون عن الزعيم صدام حسين .. شاهد فيديو صادم يهز أوكرانيا .. شاهد ماذا فعلت قذيفة روسية بعائلة وسط الشارع؟؟ إذا لاحظت هذا الشعور الغريب عند بلع الطعام فاستشر الطبيب فورا فهو دليل على الإصابة بالمرض القاتل لاجئات أوكرانيا جميلات وسهلات المنال.. تسجيل مسرب يورط سياسياً أمريكيا بارزا علماء يفجرون مفاجأة بشأن علاقة شرب القهوة وصحة الكلى وعبر العروسان عن سعادتهما العارمة بزفافهما في الكويت . وتصادف احتفال العروسين بزفافهما، بتنظيم مجموعة من الناشطات وقفة تضامنية في ساحة الإرادة مع مسلمات الهند في ظل الهجمة عليهن بسبب الحجاب. وشارك الناشطات العروس والعريس فرحتهما بزفافهما، وقدمن لهما التهنئة . الناشطة الحقوقية والاجتماعية ابتهال الخطيب، قالت إن العروس أيقونة، ورمزيّة عظيمة بحجابها ونقابها.

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