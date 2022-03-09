نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نمر “جاغوار” يُجهز على تمساح تحت الماء ويفترسه بطريقة مذهلة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو مذهل لحظة تنفيذ نمر “جاغوار” هجومًا شرسًا على تمساح من نوع “كيمن” والإمساك به تحت الماء ثم الخروج به بين فكيه إلى اليابسة.

وتُظهر اللقطات في المقطع الذي بثته صحيفة “ديلي ميل” وتم التقاطها في منطقة “بانتانال” الشمالية في البرازيل “الجاغورا” المفترس وهو يمسك بالتمساح من نوع “كايمن” تحت الماء.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

الصين .. مرشدة سياحية عمرها 77 عاماً وتتحدث 11 لغة

عروسان مصريان يهربان من الموكب ويرقصان في ساحة الإرادة بالكويت .. لن تصدق ما هو السبب؟(فيديو)

نمر “جاغوار” يُجهز على تمساح تحت الماء ويفترسه بطريقة مذهلة (شاهد)

التسمم القاتل.. الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى الوفاة في هذه الحالة

دراسة: المتفائلون أكثر عمراً وصحة

رغد صدام حسين تنشر رسالة وجهها والدها لزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي ... فيديو

السيسي يتجاوز بايدن ويهاتف بوتين وهذا ما دار بينهما

خمس نصائح لتقليل استهلاك الوقود

9 معلومات خفية لا يعرفها الكثيرون عن الزعيم صدام حسين .. شاهد

فيديو صادم يهز أوكرانيا .. شاهد ماذا فعلت قذيفة روسية بعائلة وسط الشارع؟؟

إذا لاحظت هذا الشعور الغريب عند بلع الطعام فاستشر الطبيب فورا فهو دليل على الإصابة بالمرض القاتل

لاجئات أوكرانيا جميلات وسهلات المنال.. تسجيل مسرب يورط سياسياً أمريكيا بارزا

علماء يفجرون مفاجأة بشأن علاقة شرب القهوة وصحة الكلى

.

وتماسيح الكايمن تعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية، وينتمي كل من الكايمن والتمساح إلى نفس عائلة Alligatoridae.

ودرا صراع بينهما عندما غرز جاكوار أسنانه في حلق الزاحف محاولا تأمين قبضته عليه. ثم يجر النمر التمساح على ضفة النهر قبل أن يسحبه إلى الأدغال.

وأوضحت “ديلي يميل” أنه تم تصوير هذه اللقطات في أغسطس الماضي من قبل عالمة الأحياء البرية أبيجيل مارتن، والتي أسست مشروع Jaguar Identification Project، وهي منظمة غير ربحية تبني قاعدة بيانات عن الجاكوار في شمال بانتانال في عام 2013.

ويشار إلى أن نمر “الجاغوار” هو حيوان بري ظهر على الأرض منذ 500 آلف سنة من طائفة الثدييات. وهو من عائلة القطط والنمور ويسمي اليغور أو الجاكوار أو النمر الأمريكي.

وتعد جاغوار أكبر قطط أمريكا الجنوبية وثالث أكبر قطط في العالم بعد الاسد والنمر.

ويقدر مشروع تحديد هوية جاغوار وجود 4000-7000 جاغوار في منطقة بانتانال الشمالية. ويأمل أن تؤدي قاعدة بياناته إلى فهم سلوكهم بشكل أفضل.

وعلى عكس العديد من القطط المنزلية. فإن نمور الجاغوار يمكنها السباحة في المياه. وغالبًا ما تعيش بالقرب من الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة.

وغالبا ما تقتل نمور الجاغوار فريستها عن طريق غرز أسنانها في جمجمة أو رقبة الفريسة.

ونشأت كلمة جاغكوار من كلمة “ياغوار” في أمريكا الجنوبية وتعني “الذي يقتل بقفزة واحدة”.

(المصدر: ديلي ميل)