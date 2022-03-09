نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رغد صدام حسين تنشر رسالة وجهها والدها لزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي ... فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة قديمة وجهها والدها لوالدتها في يوم المرأة العالمي.

وقال صدام حسين لزوجته في الفيديو، الذي نشرته رغد عبر حسابها في "تويتر"، "كل عام والمرأة العراقية الماجدة بكل خير، وترفع بعون الله على قمة المجد مواكبه المتألقة".

وتابع "أم عُدي الحلوة ماجدة العراق الكبير.. كل عام وأنتِ بألف خير".

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي حل أمس الثلاثاء، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة.

ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.

لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.

ونجحت مسيرة النساء في ذلك الحين في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لكن المظاهرات عادت مجددا في 8 مارس/ أذار 1908، عندما خرجت مجموعات من النساء العاملات بشوارع نيويورك، وكانت مطالبهن في ذلك الحين هي تخفيض ساعات العمل وحق النساء في المشاركة في الاقتراع وعدم تشغيل الأطفال، وهي المطالب التي تم تحقيقها لاحقا.

ومنذ ذلك الحين تحول الـ 8 من مارس إلى رمز لنضال المرأة، وأصبح مناسبة تحييها النساء حول العالم بمسيرات تؤكد على حقوقهم ومطالبهن، رغم اختلاف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.