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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهر مقطع فيديو لحظة مقتل عائلة أوكرانيا من أم وابنيها بعد استهدافهم بقذيفة مدفعية روسية ، الأحد الماضي، رغم وجود قرار بوقف إطلاق النار.

وهز المشهد مشاعر الملايين حول العالم من رؤية جثثهم ملقاة على قارعة الطريق، في صورة انتشرت في مواقع التواصل ووسائل الإعلام بمعظم اللغات أمس واليوم.

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فيديو صادم يهز أوكرانيا .. شاهد ماذا فعلت قذيفة روسية بعائلة وسط الشارع؟؟

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ووفقاً لـ"العربية" كانت الأم، تاتيانا بيريبينوس، انتقلت مع ابنتها Alise البالغة 9 أعوام، وابنها نيكيتا المراهق بعمر 18 سنة، تعمل قبل 4 أعوام رئيسة لقسم المحاسبة في شركة ناشئة وناشطة بحقل تكنولوجيا المعلومات، مقرها مدينة Donetsk الشهيرة بمناجم الفحم الحجري والحديد والصلب في الجنوب الشرقي الأوكراني.

وبعد انفصال المدينة غادرت العائلة للإقامة في إحدى ضواحي العاصمة كييف، ومنها فر أفرادها الأحد إلى مدينة Irpin القريبة من العاصمة، حيث للعائلة أقارب، مستغلين وقف إطلاق النار، إلا أن الموت كان بانتظار الجميع، حيث انهالت على المنطقة التي كانوا فيها قذائف من المدفعية الروسية، وأردت الثلاثة قتلى وسط شارع كانوا يعبرونه، ومصنف كممر آمن للفارين من القتال، وهو ما ظهر في الفيديو المعروض أعلاه لما حل بالعائلة.